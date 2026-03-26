Córdova respondió a las críticas de Vidal: "Hemos bajado casi seis años la edad del equipo"

Luego de los cuestionamientos por la reciente nómina para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda de parte del bicampeón de América Arturo Vidal, el director técnico Nicolás Córdova defendió con firmeza su gestión.

El actual volante de Colo Colo no ocultó su molestia por las decisiones del estratega apuntando expresando "no tienes que llamar a los que ya conoces".

"Cuando tú hablas de que la selección tiene que mirar jugadores del futuro, tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce... Cuando uno habla, tiene que ser consecuente", lanzó enfático el histórico mediocampista nacional.

Lejos de eludir la polémica, y desde la concentración en Oceanía, el entrenador nacional fue categórico al explicar el enfoque que marca su presente al mando del combinado nacional.

"A partir de septiembre del año pasado, hemos iniciado un proceso de cambio donde estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas Clasificatorias, se ha ido haciendo paulatinamente", afirmó Córdova, desestimando que el proceso esté estancado.

En esa misma línea, el DT entregó el dato clave que sostiene su proceso: "Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo, por lo tanto están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años".

Finalmente, el seleccionador subrayó que el objetivo primordial de esta gira y de los meses venideros es la preparación competitiva de las nuevas caras. "Lo más importante en este periodo, de acá a diciembre donde no tenemos competencias oficiales, es que estos jugadores puedan tener partidos y poder prepararlos de la mejor manera para que, cuando inicien las eliminatorias al próximo Mundial, tengan minutaje real con equipos que van a competir", cerró.