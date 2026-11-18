Felipe Loyola, volante de la selección chilena, reveló que Nicolás Córdova sostuvo una conversación con los jugadores tras el empate 0-0 ante Colombia en el Estadio Monumental, aunque aclaró que el entrenador no se despidió del plantel, debido a que todavía existe incertidumbre sobre su continuidad al mando de La Roja.

"Nico no se despidió, porque no se sabe. Hubo una charla esperando a lo que vaya a pasar. Obviamente él tiene que seguir trabajando en las juveniles, tienen un proceso ahora que están en Catar, así que él continúa trabajando", explicó el futbolista de Pisa de Italia.

Sobre el encuentro con el cuerpo técnico, Loyola detalló que los seleccionados agradecieron personalmente el trabajo realizado durante el interinato: "Hablamos acá en la interna, le agradecimos personalmente todos como grupo. El también nos dio sus palabras y el que venga, ya sea Manuel, ya sea otro, la decisión tiene que ser buscando lo mejor para Chile".

El mediocampista también se refirió a la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma la dirección técnica de la selección chilena: "Sabemos la categoría que tiene Manuel, el entrenador que es, sería maravilloso que pueda asumir él. Pero como te digo, la gerencia toma las decisiones, vamos a esperar qué va a suceder ahora. Nosotros somos jugadores y estamos a disposición del que esté al mando, ya sea Nico si continúa o que venga otro".

La incertidumbre coincide con las declaraciones previas de Córdova sobre su futuro, cuando aseguró que podía pasar de todo ante los cambios que se avecinan en la Federación.