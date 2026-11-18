La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, cuestionó este miércoles en El Primer Café de Cooperativa la forma en que el subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, se refirió a la clase media que se identifica con el Partido de la Gente (PDG).

A juicio de la dirigenta, sus palabras descalifican a personas que buscan que se reconozca su esfuerzo.

En Tolerancia Cero, de CNN Chile, Arenas había calificado al partido de Franco Parisi de "inorgánico" y lo había descrito como "un cúmulo de deseos". Krauss centró su reproche en lo que dijo el vocero sobre sus adherentes: "El PDG reúne a una clase media emergente que no tiene una visión de país, sino, más bien, una visión de consumo".

"Eso es una afrenta, es un desprecio respecto a muchísimas, muchísimas personas en nuestro país, que lo que están buscando efectivamente es que su esfuerzo sea reconocido", afirmó Krauss, quien añadió que "el vocero lo que hace es ponerlos en una categoría un poquito despreciable desde lo político".

La dirigenta DC recordó que el Gobierno busca el respaldo del PDG en votaciones del Congreso y pidió a La Moneda mantener hacia la ciudadanía el mismo respeto que en campaña.

"No solo se les debe respetar en campaña, no solo se debe hablar del sentido común o la lógica de la ciudadanía en campaña, sino que siempre", sostuvo.

Bruna valoró las disculpas de Arenas

En el mismo panel, Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano, valoró que Arenas pidiera disculpas al PDG.

"Yo destaco bastante que se haya dado cuenta de lo que dijo y haya pedido las disculpas de forma inmediata", señaló.

Al referirse específicamente a la expresión "un cúmulo de deseos", Bruna planteó que los partidos se forman en torno a aspiraciones compartidas.

"Yo desdramatizaría esa parte", dijo el dirigente, quien sostuvo que las colectividades se reúnen "en torno a un deseo, a una causa común".