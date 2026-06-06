Córdova: Se jugó contra uno de los mejores y fue un partido correcto para el contexto

Nicolás Córdova, director técnico de la selección chilena, repasó la derrota por 2-1 ante Portugal y se quedó con el aprendizaje de La Roja ante un rival de nivel mundial, independiente del resultado obtenido.

"Sin duda que hoy hemos enfrentado a uno de los mejores equipos del mundo, lo demostraron. El privilegio que me da el cargo de poder ver a pocos metros cómo controlan, cómo giran, la velocidad de los pases. Es un nivel de lo más alto en el mundo, por algo sus jugadores están en los clubes que están", dijo en conferencia de prensa.

"La realidad es que Portugal tiene un equipo de nivel y debería ser candidato a estar, por lo menos, entre los cuatro primeros del Mundial. Para nosotros es un partido que es un tesoro. Siguen jugando los chicos. Siguen compitiendo, estando ahí en ese nivel", esgrimió.

Córdova valoró que "al margen de las características del partido, hubieron puntos altos en el equipo y eso es importante. Que sigan creciendo, siempre con el foco a repetir hasta el cansancio: Formar jugadores para clasificar en el 2030".

"El nivel de la selección, obviamente a partir de este tipo de partidos, debería ir creciendo. Partido a partido. Después las exigencias son mayores porque no es lo mismo cuando juegas por los puntos. Con el correr del tiempo sin duda esto debería ir mejorando", expuso.

El DT dijo que el encuentro "lo analizaremos con calma, veremos qué podemos mejorar, pero también hay que entender que jugamos con un rival. Se jugó con uno de los mejores que hay y creo que fue un partido correcto para el contexto que se nos presentó".

"Sabíamos que, sobre todo el primer tiempo, iba a pasar eso y preparamos estar muy juntos, con defensa baja. Algo que no hicimos bien fue jugar más largo con Gonzalo Tapia y Maxi Gutiérrez", repasó sobre el juego.

"Después con las expulsiones el partido cambió. Se generaron más espacios y el segundo tiempo nos permitió tener más el balón, tener acciones más colectivas, estar más cerca del área y hacer presiones más sostenidas", añadió a su análisis.

Mirada hacia el 2030: "Los resultados no son de la noche a la mañana"

Por otro lado, Córdova fue enfático en remarcar que se trata de un proceso de desarrollo en miras al Mundial de 2030, que incluye trabajos con seleccionados menores.

"Ahora bien, quiero ser súper responsable con lo que voy a decir. Esto no se trata ni de partidos ni de entrenadores, se trata de formar jugadores para alto rendimiento", dijo.

"Estos son planes nacionales. Lo que vimos hoy son años de trabajo, no son generaciones espontáneas, y para allá hay que ir. Lo que estamos haciendo en juveniles va de la mano. Se demora. Sabemos que hay que tener paciencia y sostener los procesos a pesar de los resultados", continuó el DT.

"No tengo el tiempo exacto de cuánto se demoran estos procesos. En septiembre voy a cumplir tres años, y en estos años, en las selecciones juveniles, nos tocó jugar un Mundial (sub 20), clasificamos a dos sub 17. Una de las cosas que hemos empujado es que los clubes hagan debutar a sus jugadores", agregó

Córdova recalcó: "Yo estoy súper esperanzado. Los resultados no son de la noche a la mañana, menos cuando se trata de recursos humanos".