Sedini "nunca estuvo a la altura": Exvocera se llena de críticas por cuestionamientos al Gobierno

El reciente paso de la exministra Secretaria General de Gobierno Mara Sedini por el programa televisivo Sin Filtro, en el que antes de llegar a La Moneda era panelista, desató una ola de críticas en el mundo político, que se vieron expresadas en El Primer Café de Cooperativa.

Las declaraciones de la exautoridad abordaron episodios internos del comité político y cuestionamientos a la actual vocería. Entre otras cosas acusó que "me amarraron de manos en un cargo que estoy segura que era para mí, pero siendo yo, y me vi tremendamente limitada a un estilo que no era el mío: a no contestar".

Ante ello, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán no ocultó su decepción por la puesta en escena de Sedini: "La entrevista deja en evidencia que ella no estaba, y nunca estuvo a la altura del cargo que representó. Me impresionó la entrevista, me impresionó la falta de autocrítica, me impresionó el tono, me impresionó que eligiera ese programa para ir a hablar. Además es una figura bien atípica, bien poco común que una exministra vaya como a un programa en un estilo más bien de farándula a contar su experiencia como ministra de Estado".

Incluso más dura fue la diputada Constanza Schönhaut (Frente Amplio), quien apuntó a que el comportamiento de Sedini era una consecuencia previsible del perfil con el que fue reclutada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast: "Es difícil esperar algo distinto de cuando se saca precisamente una ministra de un programa como Sin Filtro. Un programa donde priman más los adjetivos que los argumentos, un programa de bajo nivel de debate. No me sorprende que después tengamos precisamente a una exministra que formaba parte del comité político filtrando información así de importante".

Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, hizo hincapié en la ruptura de los códigos políticos tradicionales e hizo hincapié especialmente en el timing de la exvocera para desatar sus críticas: "La virtud es que cuando uno sale de un gobierno jamás debe hacer declaraciones para enrostrar responsabilidad o culpabilidades. Tengo como muy grabados esos estilos republicanos. Al gobierno respecto del cual ella fue parte, ¿cuánto le sumó? Elige el día de la votación de la megarreforma. Todo es una instalación que habría que observar qué propósito tenía".

Finalmente, el diputado Agustín Romero (Republicanos) optó por tomar distancia de la polémica, a la que restó importancia: "Lo que señale una persona adulta tendrá que hacerse responsable de ello. Va a quedar dentro de un comentario de la anécdota que ella plantea".

Pavez descarta referirse a la entrevista

Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que "estamos abocados fundamentalmente a la emergencia y por lo tanto yo no he visto la entrevista y como subsecretario del Interior no tengo comentarios respecto de los comentarios de la exministra Sedini".

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) aseguró que "nuestra convicción es que esos son códigos en los cuales dentro de la política y en la vida en general uno separa aquellas conversaciones que son privadas de los asuntos públicos".

"Puede que tú critiques a los demás, pero también tienes que reconocer los errores propios. Si tú sales de un gobierno del cual te llamaron a formar parte al par de meses estar criticando lo encuentro un poquito rasca la verdad", dijo la diputada Gloria Naveillán (PNL).