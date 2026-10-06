Córdova y su continuidad en La Roja: "No tengo el ego para pedir quedarme en la selección adulta"

En la antesala del compromiso frente a México, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, se refirió a su presente en la banca de La Roja y fue enfático en aclarar sus aspiraciones dentro de la Federación de Fútbol de Chile, descartando cualquier afán de quedarse en el cargo de la selección absoluta por ambición personal.

"Yo trabajo para la Federación, mi rol es ser el jefe técnico de las selecciones juveniles. Dentro de estos tres años y por lo frágil que ha estado todo a nivel de resultados, me ha tocado ser interino dos veces", explicó el estratega en conferencia de prensa, recordando que las circunstancias institucionales y deportivas han extendido su presencia en el primer equipo.

En esa misma línea, Córdova subrayó: "Voy a estar en el rol que tenga que estar. No tengo acá ningún tipo de peticiones ni el ego me va a subir por encima para pedir quedarme en la selección mayor, ni mucho menos. Voy a trabajar desde el lugar que me corresponda y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible".

El DT también reflexionó sobre la exposición y las críticas que ha recibido durante este proceso: "La verdad es que no, nunca he tenido la sensación o ganas de decir 'me voy' o 'me tienen aburrido'. A veces cansa, es inevitable porque somos seres humanos (...), pero trato de aislarme de todo este ruido externo".

Asimismo, defendió el proyecto a largo plazo que lidera en Juan Pinto Durán: "El proyecto no soy yo ni la gente que nos rodea; el proyecto son los jugadores. Todo esto está hecho solo para los futbolistas. En la medida en que salgan jugadores que puedan llegar a la selección, ese es el verdadero trabajo".

El desafío ante México y los elogios a Rafa Márquez

Respecto al choque amistoso frente a la selección mexicana, Córdova destacó el nivel y la preparación del rival norteamericano, remarcando que se trata de una prueba de máxima exigencia para el recambio nacional.

"Sabemos que México tiene un proyecto muy sólido, con jugadores de jerarquía y nombres importantes en el extranjero como Santi Giménez o Gilberto Mora. Además, están con Rafa Márquez y un cuerpo técnico muy capacitado. Seguramente van a tener un proceso muy lindo de cara al 2030", sostuvo el estratega.

Finalmente, al recordar el recordado 7-0 de la Copa América Centenario 2016, Córdova puso paños fríos y situó el partido en su contexto actual: "Ese partido fue una de las mayores expresiones de fútbol de Chile en su historia, donde se coronaron años de proceso con jugadores en un nivel espectacular. Hoy la realidad es distinta y estamos enfocados plenamente en competir de la mejor manera mañana".