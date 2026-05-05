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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Cuándo y dónde ver a La Roja sub 17 ante Brasil por el Sudamericano femenino?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo chileno buscará un cupo directo al Mundial de Marruecos.

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La Roja sub 17 femenina enfrentará a Brasil este miércoles 6 de mayo, desde las 19:00 horas, por las semifinales del Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay.

El partido podrá verse por la Señal 2 del 13, T13 en Vivo, el sitio T13.cl y la aplicación 13Go, plataformas que transmitirán el duelo de las dirigidas por Vanessa Arauz.

Chile llegó a esta instancia luego de empatar 2-2 ante Argentina y finalizar en el segundo lugar de su grupo. El ganador del cruce ante Brasil avanzará a la final del torneo y conseguirá un cupo directo para el Mundial de Marruecos.

En caso de caer ante el bicampeón sudamericano, la selección chilena todavía tendrá una última opción de clasificación en el playoff del sábado 9 de mayo, donde buscará uno de los boletos restantes al certamen planetario.

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