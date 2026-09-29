¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante México?
El combinado nacional cerrará su gira por Norteamérica en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.
El combinado nacional cerrará su gira por Norteamérica en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum.
La Roja finalizará su gira por Norteamérica este martes 6 de octubre, jornada en la que jugará ante México en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum, de California.
El tercer amistoso del combinado dirigido por Nicolás Córdova está programado para las 23:30 horas (02:30 GMT) y será transmitido en televisión abierta por la señal de Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.
Después de caer con Canadá en Toronto por 1-0 y perder ante Estados Unidos en en St. Louis por 4-2, la selección chilena buscará redención ante el elenco azteca, que está en el inicio del proceso del técnico Rafeal Márquez.
Los mexicanos, por su lado, igualaron con Perú este martes y antes del partido contra Chile enfrentarán a Estados Unidos, el sábado 3 de octubre.
Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.