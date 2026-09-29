¿Cuándo y dónde ver el amistoso de La Roja ante México?

La Roja finalizará su gira por Norteamérica este martes 6 de octubre, jornada en la que jugará ante México en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum, de California.

El tercer amistoso del combinado dirigido por Nicolás Córdova está programado para las 23:30 horas (02:30 GMT) y será transmitido en televisión abierta por la señal de Mega. En tanto, en streaming se podrá ver a través de la plataforma Mega GO.

Después de caer con Canadá en Toronto por 1-0 y perder ante Estados Unidos en en St. Louis por 4-2, la selección chilena buscará redención ante el elenco azteca, que está en el inicio del proceso del técnico Rafeal Márquez.

Los mexicanos, por su lado, igualaron con Perú este martes y antes del partido contra Chile enfrentarán a Estados Unidos, el sábado 3 de octubre.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y en la transmisión de Cooperativa Deportes.