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Este es el equipo que proyecta el técnico Nicolás Córdova como la oncena titular para el amistoso de Chile y México, tercero de su gira por Norteamérica.
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