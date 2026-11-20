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Esta es la formación de Universidad Católica para visitar a Colo Colo, flamante campeón de la Liga de Primera, este domingo en el Estadio Monumental, a partir de las 18:00 horas, por la fecha 28.
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