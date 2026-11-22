Nicolás Araya fue figura con un penal atajado en la igualdad de D. Concepción ante Huachipato
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El arquero de Deportes Concepción Nicolás Araya se alzó como figura clave de su equipo, pues le atajó un penal a Lionel Altamirano que permitió a su equipo sostener el 0-0 en su reñido compromiso ante Huachipato por la fecha 28 de la Liga de Primera.
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