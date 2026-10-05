Elías Figueroa sobre el presente de la Roja: Tenemos jugadores que hay que trabajar

Elías Figueroa, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, se refirió al complejo presente de la Roja y aseguró que el país cuenta con jugadores que pueden permitir una recuperación de la selección.

En una entrevista concedida a EFE a pocos días de cumplir 80 años, el histórico exdefensor repasó distintos episodios de su carrera y también tuvo palabras para la actualidad del combinado chileno.

"Tenemos jugadores que hay que trabajar, los equipos, obvio, pero también tenemos la calidad", afirmó Figueroa, quien defendió las capacidades existentes en el fútbol nacional pese al difícil momento atravesado por la selección.

El exzaguero, que disputó los Mundiales de Inglaterra 1966, Alemania 1974 y España 1982, fue además tres veces elegido como Mejor Jugador de América y construyó una destacada trayectoria internacional en Peñarol e Internacional de Porto Alegre.