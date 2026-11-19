Durante su visita oficial a Tokio, el Presidente José Antonio Kast encabezó un encuentro con líderes empresariales japoneses en el que profundizó sobre las relaciones bilaterales, la certeza institucional chilena y la urgencia de reimpulsar el desarrollo económico a través de capitales extranjeros.

En el marco de la gira por Asia en la que ya visitó Viet Nam y China, el Mandatario recalcó que la relación de 130 años entre ambos países se ha sustentado en la predictibilidad y el cumplimiento de acuerdos, desde el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1897 hasta el Acuerdo de Asociación Económica Estratégica suscrito en 2007, que convirtió a Chile en el primer socio sudamericano de Japón bajo ese esquema.

Frente a los inversionistas locales, Kast enfatizó que la clave para la estabilidad mutua radica en mantener un marco institucional transparente: "La confianza entre dos países no nace de nada; nace de la amistad y se mantiene con reglas claras. En Chile lo decimos muy fácil: 'reglas claras mantienen la amistad'. Este es un círculo virtuoso que hemos construido juntos: la amistad genera confianza, la confianza se traduce en reglas claras, las reglas claras traen inversión, crecimiento y trabajo, y la inversión, el crecimiento y el trabajo mantienen viva la amistad".

El Jefe de Estado afirmó que Japón figura actualmente como el mayor inversionista de origen asiático en Chile y su cuarto socio comercial global, con fuerte presencia en sectores como minería de cobre, energías renovables, telecomunicaciones, infraestructura, agua y la industria acuícola.

Respecto a este último punto, el Presidente resaltó el impacto directo de la cooperación japonesa iniciada en la década de 1960 en la salmonicultura nacional: "Llevó a Chile a ser el segundo productor mundial de salmón de cultivo, con más de 6.500 millones de dólares en exportación en este rubro. Miles de familias chilenas tienen trabajo gracias a las decisiones que ustedes toman aquí en Tokio".

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración por dar dinamismo a los proyectos estancados: "Desde que comenzamos el Gobierno nos preocupamos de la inversión, que estaba -y está- algo alicaída aún en nuestra nación, y nos propusimos destrabar la inversión".