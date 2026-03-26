Fabián Hormazábal fue liberado de la selección chilena por lesión
El lateral de Universidad de Chile sufrió una dolencia muscular que le impedirá participar de los amistosos.
El lateral de Universidad de Chile sufrió una dolencia muscular que le impedirá participar de los amistosos.
El cuerpo médico de la selección chilena informó que el lateral derecho Fabián Hormazábal fue liberado de la convocatoria que afrontará los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda por lesión.
De acuerdo a lo publicado por el sitio oficial de la Roja, al jugador se le sometió a una serie de exámenes y presentó una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA.
De esta forma, el jugador volverá anticipadamente a Chile para retornar a los trabajos del cuadro azul.
¿Cuándo juega Chile?
La selección chilena se enfrenta este viernes 27 a partir de las 00:00 horas a Cabo Verde en el marco de las FIFA Series.
El lunes, en tanto, se verá las caras ante Nueva Zelanda a las 3:30 horas.