Felipe Faúndez y el duelo con Colombia: Estamos preparados para competir con cualquier selección

Felipe Faúndez, defensa de La Roja, habló en la previa del amistoso contra Colombia en Cali y afirmó que el equipo dirigido por Nicolás Córdova está preparado "para competir con cualquier selección".

"Sabemos que la selección Colombia es potencia. Son jugadores súper veloces, tienen potencia física, pero nosotros estamos preparados para competir con cualquier selección. Creo que lo hemos demostrado y mañana (viernes) lo vamos a demostrar nuevamente", declaró en la rueda de prensa conjunta con el técnico Córdova.

En la misma línea, el defensor de O'Higgins indicó que "sabemos que (Colombia) tiene jugadores en Europa, que son referentes. No creo que tengamos alguno en especial (en la mira), pero todos los jugadores son de muy buena calidad y tenemos que tenerlos bien de cerca".

Faúndez, de 20 años, también valoró la convocatoria de Córdova en la selección, y afirmó que trata de aprovechar las oportunidades de jugar con La Roja.

"Siempre lo he dicho, estar en la selección es el mayor orgullo para mí y mi familia. Cada partido en que el profe me da la oportunidad trato de aprovecharlo de la mejor manera. Estoy muy contento, también contento con el grupo que está súper unido", comentó.

Además, pidió a los hinchas tengan confianza en el proceso.

"Como siempre, que nos sigan apoyando, que tengan fe en un nuevo proceso. Venimos trabajando tres años en este nuevo proceso. Que estén ilusionados, que lo vamos a dar todo", expresó.

Finalmente, Faúndez lamentó perderse la final de la Copa de la Liga que disputará O'Higgins ante Coquimbo Unido este sábado en Santa Laura.

"Estoy con la cabeza puesta acá. Me hubiera encantado jugar la final con el club donde crecí. Soñaba con jugar una final con mi equipo, pero mi sueño más grande es estar con la selección. Mi foco está acá y voy a dar lo mejor", sentenció.

El amistoso entre Colombia y Chile se jugará este viernes a las 21:00 horas (00:00 GMT) en Cali, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.