Gabriel Maureira sufrió una lesión y se perderá los Juegos Sudamericanos

Una lamentable jornada vivió el arquero de Colo Colo Gabriel Maureira, quien sufrió una lesión durante el último entrenamiento que lo marginó tanto del compromiso albo ante Deportes Concepción como de la nómina de la selección chilena sub 20 para los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

A través de un comunicado oficial, el combinado nacional confirmó la baja del guardameta: "El cuerpo médico de la selección informa que el seleccionado Gabriel Maureira ha sido liberado de la convocatoria para los Juegos Suramericanos, debido a una lesión que le impide participar de la competencia".

Frente a esta situación, el cuerpo técnico de la Roja Sub 20 encabezado por Sebastián Miranda actuó con rapidez y nominó de emergencia al portero de Universidad de Chile, José Alburquenque, quien ocupará su lugar en la delegación nacional.

En lo que respecta al estado de salud de Maureira, desde Colo Colo detallaron que el futbolista padece una contusión ósea en el codo derecho, dolencia que requerirá de reposo y trabajo kinésico, dejándolo fuera de las canchas por los próximos días.