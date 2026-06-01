Gerente de selecciones mantuvo opción de Pellegrini y no descartó a Sampaoli

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, abordó la búsqueda del nuevo entrenador de la Roja y reconoció que Manuel Pellegrini se mantiene como una de las principales cartas para asumir el próximo ciclo eliminatorio, pese a su contrato vigente con Real Betis, club que disputará la Champions League.

En entrevista con La Tercera, Correa afirmó que el nuevo técnico será elegido a fines de este año y explicó que cada candidato tiene sus propias condiciones: "Cada entrenador tiene sus propias condicionantes. El también ha dicho públicamente cuáles son sus condiciones de vínculo con su club y eso es parte de un condicionante", señaló sobre el técnico chileno.

El dirigente también fue consultado por Jorge Sampaoli, exentrenador argentino de la selección chilena, quien mantiene una demanda contra la Federación.

"No quiero ser tajante en términos de descartado de plano. Pero creo que hoy día la búsqueda está orientada en otro lugar", expresó Correa, junto con remarcar que tiene "una valoración muy grande" por el trabajo, la carrera y las capacidades del casildense.