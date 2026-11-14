Gustavo Alvarez apareció como candidato para la banca de La Roja

En plena fecha FIFA, La Roja avanzó en la definición de los candidatos para suceder al interino Nicolás Córdova en la dirección técnica, con el trasandino Gustavo Alvarez como uno de los nombres en carpeta.

El periodista de ESPN Christopher Brandt señaló que Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, tiene definida una terna que se presentará a la nueva dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile que asumirá en febrero.

Además del actual técnico de Liga de Quito, la lista de tras nombres incluirá a Manuel Pellegrini, DT de Real Betis y largo anhelo de la selección chilena, además de un entrenador que se ha mantenido en reserva.

Gustavo Alvarez es recordado en nuestro país por salir campeón del Campeonato Nacional con Huachipato en 2023 y posterior a eso, dirigir a Universidad de Chile dos temporada, periodo en el cual conquistó una Copa Chile y una Supercopa, además se ser subcampeón de la Liga de Primera 2024 y semifinalista de Copa Sudamericana 2025.

Por lo pronto, La Roja debe preparar el partido amistoso del próximo martes 17 de noviembre ante Colombia, que cerrará el 2026 del combinado nacional y podría marcar el término del ciclo de Córdova.