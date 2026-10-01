¿Hay molestia del plantel con Nicolás Córdova por sus críticas públicas?

La salida de Marcelino Núñez del plantel de la selección chilena que está de gira por Norteamérica forma parte de un escenario mucho más complejo en la interna de la Roja.

Esto porque de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, en el seno del plantel hay molestia con el técnico del elenco nacional, Nicolás Córdova, debido a las críticas que el entrenador ha realizado de manera pública en las conferencias de prensa.

Según apuntamos en nuestra emisora, los dichos sobre Iván Román, Leandro Hernández y Darío Osorio, realizados tras el duelo ante Estados Unidos provocaron molestia entre los jugadores.

Y hay más, puesto que algunos elementos del equipo sienten que Córdova es un técnico interino y creen que no será el entrenador que lleve el proceso clasificatorio al próximo Mundial.