Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago25.0°
Humedad30%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

¿Hay molestia del plantel con Nicolás Córdova por sus críticas públicas?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, en el equipo no están contentos con el DT.

¿Hay molestia del plantel con Nicolás Córdova por sus críticas públicas?
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La salida de Marcelino Núñez del plantel de la selección chilena que está de gira por Norteamérica forma parte de un escenario mucho más complejo en la interna de la Roja.

Esto porque de acuerdo a información de Cooperativa Deportes, en el seno del plantel hay molestia con el técnico del elenco nacional, Nicolás Córdova, debido a las críticas que el entrenador ha realizado de manera pública en las conferencias de prensa.

Según apuntamos en nuestra emisora, los dichos sobre Iván Román, Leandro Hernández y Darío Osorio, realizados tras el duelo ante Estados Unidos provocaron molestia entre los jugadores.

Y hay más, puesto que algunos elementos del equipo sienten que Córdova es un técnico interino y creen que no será el entrenador que lleve el proceso clasificatorio al próximo Mundial.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada