IND detalló millonario pago retroactivo a futbolistas que ganaron medalla de plata en Santiago 2023

El Instituto Nacional de Deportes (IND) explicó un millonario pago a 16 jugadores de la selección chilena, que fueron beneficiados por haber ganado la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En primera instancia, el portal La Hora de King Kong reveló que 16 seleccionados, entre ellos Brayan Cortés, Matías Zaldivia, Vicente Pizarro, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Clemente Montes, entre otros, recibieron en enero de 2026 un pago de $21.811.844 de pesos bajo el concepto de "aporte deportista", un beneficio económico que se enmarca en el programa Proddar, con asignaciones mensuales para atletas de alto rendimiento que lograron podio en pruebas del ciclo olímpico.

Debido a esta situación, el IND explicó a 24 Horas que este millonario monto es un "retroactivo que corresponde al pago que damos por medallas panamericanos, y que el problema fue que los jugadores no lo habían postulado, entonces por eso se les pagó retroactivo y no tiene nada de raro, es el premio que se estipulaba".

"Este proceso se enmarca en lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Decreto Supremo N°1 de 2025, vigente desde agosto de ese mismo año, el cual establece que el IND debe incorporar al Sistema de Becas a las y los deportistas que hubieren obtenido logros deportivos en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, conforme a los criterios definidos en el reglamento correspondiente", detalló en IND.

"En este contexto, considerando que el logro fue postulado por los deportistas a través de la plataforma en septiembre y octubre de 2025 y la disponibilidad presupuestaria institucional, el pago fue programado para enero de 2026, contemplando el carácter retroactivo del beneficio desde diciembre de 2023", precisó la entidad.

Del mismo modo, el IND agregó que "cada deportista recibió un primer pago acumulado de $21.811.844, correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en conformidad con los montos establecidos en el reglamento Proddar" y que "este beneficio contempla una asignación mensual, reajustable anualmente según la variación del IPC, cuyo monto vigente asciende actualmente a $911.828 mensuales por deportista".

"La beca Proddar para este grupo de deportistas tiene una vigencia hasta noviembre de 2027, sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa aplicable", sentenció el IND.