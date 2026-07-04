Inolvidable: El histórico título de La Roja en la Copa América 2015 cumplió 11 años

Este sábado 4 de julio, se cumplió el aniversario número 11 del título que conquistó la selección chilena en la Copa América 2015, que inauguró el palmarés nacional ante una Argentina liderada por Lionel Messi y que venía de ser finalista del mundo.

Aquella jornada, iniciada en horas de la tarde, terminó con un empate 0-0 al cierre del tiempo regular de un intenso duelo, siendo necesaria una tanda de penales.

Gonzalo Higuaín mandó un tiro a las nubes, Claudio Bravo le atajó a Ever Banega y Alexis Sánchez culminó todo con un recordado remate "a lo Panenka" para desatar la locura en el Estadio Nacional.

La Conmebol, a través de las redes sociales oficiales de la Copa América, recordó la conquista de La Roja, destacando que "la primera nunca se olvida".

Plantel campeón de la Copa América Chile 2015:

Arqueros

1. Claudio Bravo [C] (FC Barcelona, España)

12. Paulo Garcés (Colo Colo)

23. Johnny Herrera (Universidad de Chile)

Defensas

2. Eugenio Mena (Cruzeiro, Brasil)

3. Miiko Albornoz (Hannover 96, Alemania)

4. Mauricio Isla (Queens Park Rangers, Inglaterra)

13. José Rojas (Universidad de Chile)

15. Jean Beausejour (Colo Colo)

17. Gary Medel (Inter de Milán, Italia)

18. Gonzalo Jara (Mainz 05, Alemania)

Volantes

5. Francisco Silva (Brujas, Bélgica)

6. José Pedro Fuenzalida (Boca Juniors, Argentina)

8. Arturo Vidal (Juventus, Italia)

10. Jorge Valdivia (Palmeiras, Brasil)

14. Matías Fernández (Fiorentina, Italia)

16. David Pizarro (Fiorentina, Italia)

19. Felipe Gutiérrez (Twente, Países Bajos)

20. Charles Aránguiz (Inter de Porto Alegre, Brasil)

21. Marcelo Díaz (Hamburgo, Alemania)

Delanteros