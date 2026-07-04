¿BTS sí llega al Estadio Nacional? Productora se abre a adoptar "solución" del Gobierno

La presión de ARMY, como se conoce a los seguidores de BTS, parece estar dando frutos al conocerse que la productora DG Medios, a cargo de los shows de los ídolos del K-pop en Chile, está dispuesta a aceptar una de las "soluciones" del Gobierno para la realización de las presentaciones en el Estadio Nacional.

El Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizó el uso del coliseo del Ñuñoa para los tres conciertos -completamente agotados- del septeto surcoreano fijados para el 14, 16 y 17 de octubre, con la ministra del Deporte, Natalia Duco, explicando que las 600 toneladas de peso del escenario arriesgan un "daño irreparable" al césped del coliseo central.

Sin embargo, la titular del Deporte dio como alternativa de solución que "la productora incorpore una estructura tipo mecano que distribuya las cargas y proteja la cancha", opción que DG Medios se abre a aceptar, según lo informado este sábado por The Clinic.

El citado medio dio cuenta de que la productora "está dispuesta a incorporar una estructura que proteja la cancha del Nacional, para así evitar daños al césped del principal recinto deportivo del país", lo cual permitiría evitar que los conciertos sean trasladados a otro lugar, como la explanada del Parque Estadio Nacional o el Parque Cerrillos.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha concretado ningún acuerdo entre el Ministerio del Deporte y DG Medios para el uso del coliseo central, aunque las conversaciones se encuentran avanzadas y se espera una solución definitiva en los próximos días.

Durante la jornada del viernes, ARMY llegaron en masa hasta el frontis del Palacio de La Moneda para exigir la realización de los shows de BTS en el Nacional, con cánticos y críticas dirigidas hacia la ministra Duco.