Iván Morales: Me dolió mucho estar fuera de la selección

El delantero chileno Iván Morales, actualmente en Argentinos Juniors, expresó su felicidad por volver a la selección chilena en la previa de los amistosos ante Portugal y RD Congo, dos desafíos que asoman como una buena medida para el proceso que encabeza Nicolás Córdova.

"Ha sido un proceso largo. Llevo mucho tiempo afuera y ahora en Argentinos Juniors creo que hice una muy buena temporada. Estoy feliz de estar acá, de poder aportar mi granito de arena y espero que las cosas vayan bien para la selección", señaló el atacante.

Morales reconoció que su ausencia en la Roja fue un golpe duro, especialmente por su historia en selecciones menores y por el deseo permanente de volver a vestir la camiseta nacional. "Desde muy joven hice muchos procesos de selecciones menores, estuve en la adulta y también pasé largo tiempo afuera. Duele. Venir me hace muy feliz, no la quiero soltar más y espero seguir haciendo las cosas bien para poder estar", afirmó.

El ex delantero de Colo Colo profundizó en esa sensación y aseguró que vivió con dolor cada nómina en la que no apareció durante los últimos años. "Me dolió mucho estar fuera, como tres años más o menos sin venir a la selección. Duele mucho cuando ves la citación y ves a los muchachos competir, porque uno siempre quiere ser parte", expresó.

El atacante también valoró su presente en Argentinos Juniors, donde logró continuidad y recuperó confianza después de llegar con el campeonato ya iniciado. "Se me dio la oportunidad, estoy jugando y lo estoy haciendo de buena manera. A veces me toca jugar de nueve solo y otras con doble nueve, saliendo a las bandas o picando al espacio, que es parte de mi juego", explicó.

Sobre la competencia por un lugar en el ataque de la Roja, Morales aseguró que llega con la mentalidad de consolidarse. "Vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien, de entrar y no salir. Para mí es muy importante competir, sea con Ben Brereton o con quien venga, y poder estar siempre", sostuvo.

El delantero también abordó los amistosos ante Portugal y RD Congo, rivales que ve como pruebas exigentes para el equipo nacional. "Son lindos desafíos y nos sirven mucho pensando en el futuro. Queremos hacer nuestro juego, mostrar para lo que estamos y que esa sea la imagen que dejemos", comentó.

Finalmente, Iván Morales apuntó al objetivo mayor del nuevo ciclo: devolver a Chile a una Copa del Mundo. "Chile necesita volver a jugar un Mundial. Espero que desde adentro de la cancha podamos contagiar hacia afuera a toda la gente, que nos acompañen y que podamos darle una alegría al país", cerró.