Iván Zamorano: "Es inconcebible que a estas alturas Chile no tenga técnico"

Iván Luis Zamorano, referente histórico de la selección chilena, se refirió al opaco presente que vive el combinado nacional, particularmente sobre el interinato de Nicolás Córdova como director técnico, el cual se ha extendido por casi un año.

El también entrenador de la serie sub 20 tuvo que asumir de "emergencia" en la rama adulta en julio del año pasado después de la salida de Ricardo Gareca, quien dio un paso al costado tras el fracaso en las Clasificatorias al Mundial de 2026.

En conversación con Chilevisión desde Miami, una de las sedes de la cita planetaria, "Bam Bam" criticó dilatado proceso del ex volante. "Es el momento de tomar decisiones, es inconcebible que Chile no tenga técnico a esta altura, si gana el Nico (Córdova) es el mejor, pero si luego pierde que se vaya", dijo.

"Necesitamos un entrenador desde ya, para que planifique, para que haga una estructura y para que empiecen los cambios radicales", apuntó Iván Zamorano.

Al mismo tiempo, el otrora capitán del Equipo de Todos afirmó que "veo que el presidente de la ANFP (Pablo Milad) y el vicepresidente (Jorge Yunge) ya tienen cargos asegurados en la Conmebol, pero las decisiones que debe tomar la Federación en Chile con respecto al fútbol chileno no pasa nada".