El empate 0-0 frente a Colombia en el Estadio Monumental puso término a un complejo 2026 para la selección chilena, un año marcado por las dudas deportivas y la falta de un entrenador definido con miras al proceso rumbo al Mundial de 2030. Bajo este escenario, el exarquero y bicampeón de América, Johnny Herrera, arremetió con dureza contra la administración de Pablo Milad al mando de la ANFP.

En el panel del programa "Todos Somos Técnicos", de TNT Sports, el otrora guardameta repasó la crisis institucional y deportiva que atraviesa la actividad, apuntando a la clausura de la sede de Quilín, los inconvenientes para utilizar el Estadio Nacional y el último lugar obtenido en las Clasificatorias al Mundial 2026.

"Hoy estás sin ANFP, sin donde poder hacer una reunión, sin estadio para jugar, no hay técnico hace más de un año en la selección, no recuerdo haber estado tan bajo en el ranking FIFA y en Sudamérica fuiste último en las Clasificatorias", fustigó el exseleccionado.

"Con los cuarenta y tantos años que tengo, no recuerdo en mi vida haber visto a Chile completo, como institución, como ANFP, como fútbol, haberlo visto tan mal. El otro día el presidente (Pablo Milad) hablaba del legado de lo que está dejando. Esto es lo que se está dejando", añadió.