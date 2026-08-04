Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La agenda de La Roja para la gira en Norteamérica
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La selección chilena enfrentará a los tres anfitriones de la última Copa del Mundo.
La selección chilena enfrentará a los tres anfitriones de la última Copa del Mundo.
La Roja oficializó la disputa de tres partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, organizadores del Mundial 2026.
Los cotejos se jugarán durante la gira de la selección chilena por Norteamérica, la cual fue estipulada para septiembre y octubre.
Los compromisos corresponden a la fecha FIFA y sus horarios serán anunciados próximamente.
Revisa la agenda de los encuentros amistosos: