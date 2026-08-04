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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La agenda de La Roja para la gira en Norteamérica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección chilena enfrentará a los tres anfitriones de la última Copa del Mundo.

La agenda de La Roja para la gira en Norteamérica
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La Roja oficializó la disputa de tres partidos amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México, organizadores del Mundial 2026.

Los cotejos se jugarán durante la gira de la selección chilena por Norteamérica, la cual fue estipulada para septiembre y octubre.

Los compromisos corresponden a la fecha FIFA y sus horarios serán anunciados próximamente.

Revisa la agenda de los encuentros amistosos:

Sábado 26 de septiembre

  • Canadá vs. Chile.  BMO Field, Toronto.

Martes 29 de septiembre

  • Estados Unidos vs. Chile. Horario por confirmar. Energizer Field, St. Louis.

Martes 6 de octubre

  • México vs. Chile. Horario por confirmar. Los Angeles Memorial Coliseum, California.

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