La Federación de Chile definió postura sobre el futuro de Nicolás Córdova en La Roja

Felipe Correa, gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile, afirmó que Nicolás Córdova continuará como entrenador interino de La Roja y dirigirá en los amistosos contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre, independiente del resultado que tenga en el partido contra México el próximo martes, en el último duelo de la gira en Norteamérica.

"Lo hemos dicho en hartas oportunidades, Nicolás va a estar a cargo en los partidos de noviembre, eso no está en cuestionamiento", declaró Correa ante la prensa en Los Angeles, sede en donde está entrenando la selección para el amistoso con los aztecas.

Correa, del mismo modo, defendió la gestión de Córdova: "Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un Mundial. Se ha rejuvenecido la selección, han sumado minutos jugadores que no tenían minutos internacionales".

"Lo que ha sucedido en estos dos partidos también es muy positivo en algunos aspectos. Obviamente, siempre hay cosas por mejorar; no podemos esperar que con resultados negativos la crítica sea positiva. Pero somos muy conscientes del trabajo que se está haciendo. Estamos muy tranquilos de la relación que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores. Son situaciones puntuales que hay que saber abordar", comentó.

El caso Marcelino: "No nos corresponde revelar una conversación que fue privada"

Correa también abordó la salida de Marcelino Núñez del plantel y señaló que no revelará detallas del diálogo que tuvo con el jugador cuando tomó la decisión de dejar la selección.

"Fue una conversación personal y en ese ámbito no corresponde revelar mayor detalle. Nosotros a través del comunicado transmitimos que fue una decisión personal y nosotros la tenemos que respetar y, luego de eso, enfocarnos en la selección y en el grupo", explicó Correa.

Además, añadió que "nunca es una buena noticia que un jugador tome esa decisión, pero bueno, es parte del trabajo que significa una selección, que tiene exposición y tiene este tipo de situaciones. Hay que seguir avanzando pensando en lo que viene".

Por último, coincidió con las palabras del capitán Gabriel Suazo, quien señaló que debe ser el propio Marcelino quien aclare los motivos de su decisión.

"Los motivos personales no los puede explicar un tercero. Tal como dijo Gabriel, no es el momento de hablar de eso. La explicación a futuro la tendrá que abordar el jugador, no nos corresponde a nosotros revelar una conversación que fue privada", concluyó.