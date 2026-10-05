La FIFA confirmó el calendario de La Roja para el Mundial femenino sub 17

Este lunes se reveló la programación de los partidos del venidero Mundial femenino sub 17 en Marruecos, que tendrá a la selección chilena compitiendo en el Grupo F.

La Roja tendrá su esperado estreno el lunes 19 de octubre a las 15:00 horas de nuestro país (18:00 GMT) frente a su similar de Australia.

El jueves 22, en igual horario, jugará con México por la segunda fecha, culminando la primera fase contra España el domingo 25 a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Respecto al inicio del campeonato mundial, se dará el vamos el sábado 17 a las 12:00 horas con dos partidos en simultáneo: Alemania vs. Argentina por el Grupo A y Corea del Norte vs. Puerto Rico por el Grupo B.

La final, en tanto, se jugará el sábado 7 de octubre a las 15:30 horas (18:30 GMT) en el Estadio "Moulay El Hassan" de Rabat.