Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago10.8°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La FIFA confirmó el calendario de La Roja para el Mundial femenino sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile se enfrentará a Australia, México y España.

La FIFA confirmó el calendario de La Roja para el Mundial femenino sub 17
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este lunes se reveló la programación de los partidos del venidero Mundial femenino sub 17 en Marruecos, que tendrá a la selección chilena compitiendo en el Grupo F.

La Roja tendrá su esperado estreno el lunes 19 de octubre a las 15:00 horas de nuestro país (18:00 GMT) frente a su similar de Australia.

El jueves 22, en igual horario, jugará con México por la segunda fecha, culminando la primera fase contra España el domingo 25 a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Respecto al inicio del campeonato mundial, se dará el vamos el sábado 17 a las 12:00 horas con dos partidos en simultáneo: Alemania vs. Argentina por el Grupo A y Corea del Norte vs. Puerto Rico por el Grupo B.

La final, en tanto, se jugará el sábado 7 de octubre a las 15:30 horas (18:30 GMT) en el Estadio "Moulay El Hassan" de Rabat.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada