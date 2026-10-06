La Roja anunció su nómina para el Mundial femenino sub 17
El plantel incluye las cuatro jugadores que fueron finalistas de los Juegos Sudamericanos con la sub 20.
El plantel incluye las cuatro jugadores que fueron finalistas de los Juegos Sudamericanos con la sub 20.
Este martes, la selección chilena anunció su lista de convocadas para disputar la Copa Mundial femenina sub 17, que arrancará la próxima semana en Marruecos.
La Roja estará liderada por Oriana Cristancho, Florencia Gálvez, Amparo Abarca y Catalina Muñoz, quienes vienen de lograr medalla de plata con el equipo sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.
Chile jugará el Grupo F y debutará contra Australia el lunes 19 de octubre (15:00 horas de nuestro país), para luego enfrentar a México el jueves 22 (15:00) y cerrar la primera fase con España el domingo 15 (12:00).
- Revisa la nómina completa:
Arqueras
Defensas
Mediocampistas
Delanteras