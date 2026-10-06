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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja anunció su nómina para el Mundial femenino sub 17

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El plantel incluye las cuatro jugadores que fueron finalistas de los Juegos Sudamericanos con la sub 20.

La Roja anunció su nómina para el Mundial femenino sub 17
 @LaRoja
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Este martes, la selección chilena anunció su lista de convocadas para disputar la Copa Mundial femenina sub 17, que arrancará la próxima semana en Marruecos.

La Roja estará liderada por Oriana Cristancho, Florencia Gálvez, Amparo Abarca y Catalina Muñoz, quienes vienen de lograr medalla de plata con el equipo sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

Chile jugará el Grupo F y debutará contra Australia el lunes 19 de octubre (15:00 horas de nuestro país), para luego enfrentar a México el jueves 22 (15:00) y cerrar la primera fase con España el domingo 15 (12:00).

- Revisa la nómina completa:

Arqueras

  • Oriana Cristancho (Universidad de Chile)
  • Camila Ojeda (Deportes Puerto Montt)
  • Lia Peña (Colo Colo)

Defensas

  • Constanza Sánchez (Universidad de Chile)
  • María Paz Valdivieso (Huachipato)
  • Florencia Gálvez (Santiago Wanderers)
  • Isabel Cabrera (Colo Colo)
  • Josefa Munita (Universidad Católica)

Mediocampistas

  • Amparo Abarca (Universidad Católica)
  • Lia Cruz (Colo Colo)
  • Antonella Martínez (libre, exEverton)
  • Amaral Farías (Colo Colo)
  • Isidora Benavides (Rangers)
  • Thiare Vargas (Deportes Puerto Montt)
  • Valentina Contreras (Universidad Católica)
  • Martina Poblete (Rangers)

Delanteras

  • Catalina Muñoz (Colo Colo)
  • Kiara Concha (Universidad de Chile)
  • Antonia Crot (Cobresal)
  • Elisa Cornejo (Universidad Católica)
  • Antonella Villagrán (Deportes Puerto Montt)

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