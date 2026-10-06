La Roja anunció su nómina para el Mundial femenino sub 17

Este martes, la selección chilena anunció su lista de convocadas para disputar la Copa Mundial femenina sub 17, que arrancará la próxima semana en Marruecos.

La Roja estará liderada por Oriana Cristancho, Florencia Gálvez, Amparo Abarca y Catalina Muñoz, quienes vienen de lograr medalla de plata con el equipo sub 20 en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

Chile jugará el Grupo F y debutará contra Australia el lunes 19 de octubre (15:00 horas de nuestro país), para luego enfrentar a México el jueves 22 (15:00) y cerrar la primera fase con España el domingo 15 (12:00).

- Revisa la nómina completa:

Arqueras

Oriana Cristancho (Universidad de Chile)

Camila Ojeda (Deportes Puerto Montt)

Lia Peña (Colo Colo)

Defensas

Constanza Sánchez (Universidad de Chile)

María Paz Valdivieso (Huachipato)

Florencia Gálvez (Santiago Wanderers)

Isabel Cabrera (Colo Colo)

Josefa Munita (Universidad Católica)

Mediocampistas

Amparo Abarca (Universidad Católica)

Lia Cruz (Colo Colo)

Antonella Martínez (libre, exEverton)

Amaral Farías (Colo Colo)

Isidora Benavides (Rangers)

Thiare Vargas (Deportes Puerto Montt)

Valentina Contreras (Universidad Católica)

Martina Poblete (Rangers)

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