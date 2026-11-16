A través del sitio web de la ANFP, la selección chilena anunció la convocatoria del zaguero Thomas Coulombe para el segundo y último amistoso ante Colombia, que cerrará el año futbolístico de La Roja.

Nicolás Córdova llamó al central del equipo sub 20 como reemplazo del lesionado Diego Ulloa, quien fue liberado luego del partido en Cali por una fractura costal.

Coulombe, juvenil de RCD Espanyol, viene de anotar un gol en el 2-2 de La Roja sub 20 ante México de este lunes.

El último partido del 2026 para Chile arrancará a las 20:00 horas de este martes 17 de noviembre en el Estadio Monumental. Podrás seguir los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.