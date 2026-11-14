Nueva baja en defensa: Diego Ulloa fue liberado de La Roja tras sufrir una fractura costal

Los problemas en la retaguardia continúan acumulándose para la selección chilena luego de la Roja confirmara este domingo que el defensor Diego Ulloa fue liberado de la convocatoria de La Roja tras confirmarse una lesión de consideración.

De acuerdo a los exámenes médicos practicados tras el primer compromiso ante el combinado cafetalero en el Estadio "Pascual Guerrero", el carrilero no podrá ser alternativa para el cierre de la ventana internacional.

"El jugador presenta una fractura costal derecha confirmada por estudio con imágenes, cuyo período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria", detalló el comunicado emitido desde la sede de Quilín.

Ulloa arrancó como titular en el esquema de Nicolás Córdova en Cali, pero debió ser sustituido en el entretiempo por Nils Reichmuth tras acusar intensos dolores en la zona torácica producto de un fuerte impacto en la etapa inicial.

La baja de Ulloa se suma a la reciente desconvocatoria del central Paulo Díaz (aquejado por una patología en su cadera izquierda), obligando al cuerpo técnico a rearmar su última línea de cara al segundo amistoso frente a Colombia, programado para este martes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.