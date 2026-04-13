La Roja femenina buscará la redención ante Colombia para no alejarse del sueño mundialista

La selección chilena femenina enfrentará este martes un desafío crucial en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2027, cuando visite a Colombia en Cali por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en un duelo donde La Roja está obligada a conseguir un buen resultado tras su reciente caída frente a Argentina en Santiago.

El partido se jugará desde las 21:00 horas en el Estadio "Pascual Guerrero" de Cali.

El equipo dirigido por Luis Mena llega a este compromiso ocupando la cuarta posición del certamen con siete unidades, ubicándose en la zona de Repechaje. Por su parte, el conjunto "cafetero", que buscará asegurar el liderato del torneo, marcha en el segundo lugar con 10 puntos, compartiendo la cima precisamente con el combinado trasandino.

Consciente del escenario adverso, el entrenador nacional reconoció la urgencia de reponerse anímicamente para afrontar esta dura salida. "Hay que tratar rápidamente de sacudirnos de este golpe duro y tratar de rescatar puntos a Colombia y Uruguay", expresó Mena tras el tropiezo por 1-0 ante las trasandinas, añadiendo que "tenemos que sumar para seguir con el sueño de ir al Mundial".

Para lograr la hazaña en tierras colombianas, La Roja se encomendará a la experiencia de sus principales figuras, comenzando por el liderazgo incombustible de la portera de Olympique de Lyon, Christiane Endler. A ella se sumarán baluartes como la defensora Camila Sáez (Bristol City) y el despliegue en mediocampo de Nayadet López (Alavés) y Millaray Cortés (Sevilla).

El desafío no será menor, pues al frente tendrán a un elenco dirigido por Angelo Marsiglia que viene envalentonado tras superar 2-1 a Venezuela.

De hecho, el propio adiestrador local reconoció el respeto que le genera el conjunto chileno. "Es un rival importante, de hecho está entre las cuatro posiciones, las dos de clasificación directa y dos de repechaje. Hay que tener cuidado y preparar muy bien el partido", advirtió el DT colombiano.