La selección chilena femenina cayó por 3-0 ante España, vigente campeona del mundo, en un encuentro disputado este sábado en el Estadio Reino de León, en el marco de la última fecha FIFA de la temporada 2026.

El conjunto dirigido por Luis Mena sufrió tempranamente con la apertura de la cuenta de Claudia Pina (2').

Las europeas mantuvieron su superioridad en el complemento y aumentaron las cifras mediante Fiamma Benítez (55'), quien capitalizó el rebote que dejó Torrero tras contener un penal ejecutado por Aitana Bonmatí, mientras que Cecilia Marcos (73') sentenció el compromiso.

La Roja, que afronta un proceso de renovación tras quedar fuera del Mundial de Brasil 2027, cerrará su gira por suelo español este jueves 3 de diciembre, cuando enfrente a Estados Unidos sub 23 a las 08:30 horas (11:30 GMT) en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.