La Roja femenina Sub 20 venció a Uruguay con gol en el último minuto y hubo gresca

La selección chilena femenina Sub 20 venció 2-1 a Uruguay este jueves en el CAR "José Sulantay", en el segundo de los amistosos de preparación que ambos elencos disputaron de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuya competencia de fútbol se desarrollará en Rosario.

El triunfo nacional se resolvió en el último minuto gracias a Antonella Martínez. La jugadora de Everton aprovechó un balón que la arquera uruguaya dejó suelto dentro del área y convirtió el 2-1 definitivo, desatando la celebración de la Roja. Tras el término del encuentro también se produjeron momentos de tensión e incidentes entre futbolistas de ambos equipos.

El otro gol de la Roja femenina sub 20 fue de Natsumy Millones.

El equipo dirigido por Luis Mena cerró así con dos victorias su preparación ante la Celeste, luego del 3-0 conseguido el martes en el mismo recinto con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos.

Chile volverá a enfrentar a Uruguay el miércoles 16 de septiembre en su estreno por los Juegos Suramericanos en Rosario.