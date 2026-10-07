La Roja Femenina sumó un nuevo entrenamiento de cara al amistoso con Bolivia
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La Roja Femenina, dirigida por Luis Mena, sumó este miércoles una nueva práctica en "Juan Pinto Durán", de cara al primer amistoso que jugará con Bolivia, el domingo 11 de octubre en La Florida.
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