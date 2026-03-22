La Roja inició su viaje para los amistosos con Cabo Verde y Nueva Zelanda

Este domingo, la selección chilena inició su periplo rumbo a Nueva Zelanda para afrontar sus amistosos bajo el sistema FIFA Series, que agrupa a selecciones de diversas confederaciones para medir fuerzas durante las ventanas internacionales.

El primer grupo de jugadores que partió desde Santiago estuvo conformado por los convocados del medio local además de Iván Román, que se trasladó a nuestro país inmediatamente despés de disputar su partido de este fin de semana con Atlético Mineiro.

Como un llamativo detalle, los seleccionados estrenaron la línea de indumentaria que acompaña la nueva camiseta visitante de La Roja: Los colores marrón y rosa inspirados en el Desierto Florido también se plasmaron en una polera, chaqueta, pantalón e incluso zapatillas.

Se espera que el resto de jugadores se sumen a la concentración directamente en Auckland.

Chile jugará ante Cabo Verde el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (03:00 GMT) de nuestro país, para luego medirse al local Nueva Zelanda el lunes 30 a las 03:15 horas (06:15 GMT).