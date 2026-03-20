Inspirada en el Desierto Florido: Tiane Endler modeló la nueva camiseta de la Roja
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La portera nacional Christiane Endler posó con la nueva camiseta alternativa de la selección chilena, que está inspirada en el Desierto Florido. "Refleja fuerza, identidad y orgullo chileno dentro y fuera de la cancha", expresó la cuenta oficial de La Roja en la publicación de la indumentaria.
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