Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.0°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja le dio la bienvenida a su "nueva casa" televisiva

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La selección terminó su vínculo con Chilevisión.

La Roja le dio la bienvenida a su
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena, a través de sus redes sociales, le dio la bienvenida a su nueva casa televisiva, Mega, canal que adquirió los derechos para el período 2026-2030.

"Mega será la señal oficial de nuestras selecciones nacionales hasta el año 2030", publicó La Roja.

Con el arribo oficial de Mega, la selección chilena terminó su vínculo con Chilevisión, quien transmitió los partidos del equipo nacional desde 2019, cubriendo las Clasificatorias dos procesos: Para el Mundial de Catar 2022 y el Mundial 2026.

Los próximos amistosos de La Roja serán en la fecha FIFA que se jugará a finales de septiembre e inicios de octubre, en donde Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México, los anfitriones de la última Copa del Mundo.

El primer desafío será con Canadá el sábado 26 de septiembre; y tres después, el martes 29, será ante Estados Unidos; y finalmente, la gira norteamericana terminará ante México el martes 6 de octubre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada