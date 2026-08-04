La Roja le dio la bienvenida a su "nueva casa" televisiva

La selección chilena, a través de sus redes sociales, le dio la bienvenida a su nueva casa televisiva, Mega, canal que adquirió los derechos para el período 2026-2030.

"Mega será la señal oficial de nuestras selecciones nacionales hasta el año 2030", publicó La Roja.

Con el arribo oficial de Mega, la selección chilena terminó su vínculo con Chilevisión, quien transmitió los partidos del equipo nacional desde 2019, cubriendo las Clasificatorias dos procesos: Para el Mundial de Catar 2022 y el Mundial 2026.

Los próximos amistosos de La Roja serán en la fecha FIFA que se jugará a finales de septiembre e inicios de octubre, en donde Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México, los anfitriones de la última Copa del Mundo.

El primer desafío será con Canadá el sábado 26 de septiembre; y tres después, el martes 29, será ante Estados Unidos; y finalmente, la gira norteamericana terminará ante México el martes 6 de octubre.