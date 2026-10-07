La Roja perdió un casillero en la nueva actualización del Ranking FIFA

Luego de los tres partidos que la selección chilena en su gira por Norteamérica, el elenco nacional cedió un puesto en la nueva actualización del Ranking FIFA y se ubicó en el puesto 50° del listado.

El elenco nacional, que perdió ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2), y superó a México (2-0), sumó 7.56 puntos, pero se vio sobrepasado por Sudáfrica, que escaló seis posiciones.

En la parte alta la selección española aumentó su distancia como líder tras sus cuatro victorias en los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA.

En la segunda posición está Argentina y cierra el podio Francia.

Ranking de la FIFA

1. España 2.011 (0)

2. Argentina 1.972 (0)

3. Francia 1.958 (0)

4. Inglaterra 1.925 (0)

5. Portugal 1.807 (+2)

6. Brasil 1.807 (-1)

7. Marruecos 1.805 (-1)

8. Bélgica 1.779 (0)

9. Países Bajos 1.778 (0)

10. México 1.738 (0)

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