La Roja se impuso a Bolivia en amistoso previo al Sudamericano Sub 17
La escuadra nacional se prepara para disputar el certamen de la categoría en Paraguay.
La escuadra nacional se prepara para disputar el certamen de la categoría en Paraguay.
La selección chilena sub 17 venció este miércoles por 4-1 a Bolivia en el CAR "José Sulantay" en la previa a lo que será su participación en el Sudamericano de la categoría.
Los tantos para la escuadra nacional fueron obra del delantero de Independiente de Avellaneda, Jonathan Guerrero; el zaguero central de Colo Colo, Bastián Sánchez, el atacante formado en Universidad Católica, Amaro Ríveros y un gol en contra.
El Sudamericano, que entrega siete plazas para el Mundial de Catar 2026, se disputará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.
En el certamen, el conjunto dirigido por Ariel Leporati integrará el Grupo A, donde se medirá con el conjunto local, además de Colombia, Ecuador y Uruguay.