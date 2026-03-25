La Roja se impuso a Bolivia en amistoso previo al Sudamericano Sub 17

La selección chilena sub 17 venció este miércoles por 4-1 a Bolivia en el CAR "José Sulantay" en la previa a lo que será su participación en el Sudamericano de la categoría.

Los tantos para la escuadra nacional fueron obra del delantero de Independiente de Avellaneda, Jonathan Guerrero; el zaguero central de Colo Colo, Bastián Sánchez, el atacante formado en Universidad Católica, Amaro Ríveros y un gol en contra.

El Sudamericano, que entrega siete plazas para el Mundial de Catar 2026, se disputará entre el 3 y el 19 de abril en Paraguay.

En el certamen, el conjunto dirigido por Ariel Leporati integrará el Grupo A, donde se medirá con el conjunto local, además de Colombia, Ecuador y Uruguay.