La Roja sub 16 cayó en su primer amistoso frente a Canadá

Al igual que el equipo sub 15, la selección chilena sub 16 disputó el primero de sus dos amistosos con Canadá, con una derrota de 2-1 este jueves en el Centro de Alto Rendimiento "José Sulantay".

Niko Brodar y Matthew Jones anotaron los goles norteamericanos, mientras Amaro Riveros, de Universidad Católica, puso el descuento para La Roja.

El elenco de Ariel Leporati tendrá la oportunidad de tomar revancha en el mismo escenario este domingo 23 de agosto a las 11:00 horas.

Como gran novedad, el segundo partido Chile vs. Canadá contará con transmisión, a través del canal de YouTube de La Roja.