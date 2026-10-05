La Roja sub 17 derribó a Croacia en el cierre de su gira europea

La selección chilena masculina de fútbol sub 17 culminó su serie de amistosos en Croacia este lunes, con una victoria por 1-0 frente al conjunto dueño de casa.

Amaro Pérez, de Universidad Católica, anotó el gol del triunfo para el elenco dirigido por Ariel Leporati.

De esta manera, el elenco juvenil nacional sumó su tercera victoria consecutiva en esta ventana preparatoria de cara al Mundial sub 17 que arrancará el 19 de noviembre en Catar.

La Roja comenzó el periplo por Croacia con una caída de 2-1 ante Italia, para luego imponerse 3-0 a Arabia Saudita y Catar, y la referida victoria por la mínima frente a la escuadra croata.