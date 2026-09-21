La Roja sub 20 femenina juega ante Paraguay en los Juegos Sudamericanos

La selección chilena sub 20 femenina se ve las caras ante Paraguay en la tercera y última fecha del fútbol femenino en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Sigue acá el resultado

Paraguay 2-2 Chile. Finalizado.

0-1: 41' Geraldine Mardones (CHI). 1-1: 47' Pamela Villalba (PAR). 1-2: 56' Anaís Alvarez de penal (CHI). 2-2: 70' Luz Paiva (PAR).