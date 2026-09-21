Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La Roja sub 20 femenina juega ante Paraguay en los Juegos Sudamericanos
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado del elenco nacional en Santa Fe.
Sigue el resultado del elenco nacional en Santa Fe.
La selección chilena sub 20 femenina se ve las caras ante Paraguay en la tercera y última fecha del fútbol femenino en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.
Sigue acá el resultado
Paraguay 2-2 Chile. Finalizado.
0-1: 41' Geraldine Mardones (CHI). 1-1: 47' Pamela Villalba (PAR). 1-2: 56' Anaís Alvarez de penal (CHI). 2-2: 70' Luz Paiva (PAR).