Bachelet: Entre la "pequeñez política" y una candidatura "herida de muerte"

La fallida candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas provocó recriminaciones cruzadas en El Primer Café: desde los centros de pensamiento acusaron, por una parte, "pequeñez política" del Gobierno de José Antonio Kast y, por otra, insistieron en que la postulación ya estaba "herida de muerte".

La discusión se produjo luego de que excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores responsabilizaran al Ejecutivo por el desenlace y acusaran que Estados Unidos se negó a recibir a la exmandataria durante su campaña.

El presidente del Instituto Igualdad, Ricardo Solari (PS), dijo compartir los cuestionamientos expresados por las exautoridades y el senador Ricardo Lagos Weber, afirmando que "la acción de quitar el respaldo a esa candidatura por parte del Presidente Kast simplemente va a quedar como un dato de la pequeñez política en la historia de nuestras relaciones internacionales con mayúscula".

"No tengo mucho más que decir porque él lo hizo con mucho más brillo que yo", agregó el exministro.

Ruz: Fue "una injusticia y un error político"

El presidente de Democracia y Comunidad, Luis Ruz (DC), coincidió con las críticas y sostuvo que la candidatura debía ser entendida como una iniciativa del Estado de Chile, más allá de las diferencias políticas con Bachelet.

Ruz planteó que, "más allá de las ideas políticas en particular de Michelle Bachelet, no hay duda que era la mejor candidata que el país tenía para una responsabilidad de esta envergadura".

A su juicio, "el Gobierno cometió una injusticia y un error político respecto de haberle quitado el apoyo", quedando como "un gesto hostil a la expresidenta Bachelet".

Pezoa: La candidatura estaba "herida de muerte"

Desde Ideas Republicanas, su presidente, Álvaro Pezoa, defendió la decisión del Mandatario y atribuyó responsabilidades al Gobierno del expresidente Gabriel Boric por no haber involucrado a Kast en la postulación cuando ya era presidente electo.

"Aquí hay errores de manejo del presidente anterior, que teniendo ya un presidente electo no lo incluyó", cuestionó.

Pezoa agregó que la expresidenta no logró reunir un respaldo internacional suficiente y afirmó que "era una candidatura que, por lo demás, estaba herida de muerte porque era vox populi que Estados Unidos la iba a vetar".

Asimismo, destacó que Kast comunicó personalmente su determinación a Bachelet: "Chile no la vetó, sino que el presidente llamó a la presidenta y le dijo que no había sido consultado, que no la iba a apoyar".

Arqueros apuntó a quienes impulsaron la postulación

El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, calificó como "triste" el término de la candidatura, pero sostuvo que las responsabilidades no pueden atribuirse únicamente al actual Presidente.

"Me parece que son los primeros responsables en reflexionar sobre la forma en que termina la candidatura de la expresidenta Bachelet quienes la impulsaron, me refiero no solo al Presidente Boric, me refiero también a su equipo", señaló.

Arqueros añadió que, si la posición de Kast era determinante para el futuro de la postulación, "la pregunta es por qué se hizo a espaldas del presidente electo".

La controversia ocurre después de que Bachelet reconociera que no llegaría a la Secretaría General de Naciones Unidas, tras obtener resultados adversos en las votaciones informales del Consejo de Seguridad.