Benjamín Kuscevic, defensor de Toronto FC, se convirtió en la primera baja de la selección chilena para La Roja tiene su primera baja para los duelos con Colombia, luego de ser liberado de la convocatoria por una lesión en su tobillo derecho.

Según informó este sábado el cuerpo médico de la Roja, el futbolista sufrió un esguince en el tobillo derecho que, debido a su evolución clínica y los resultados de los estudios de imágenes, le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos.

Además, el organismo explicó que el período de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria, por lo que el jugador quedó descartado para los compromisos del equipo dirigido por Nicolás Córdova.

La selección chilena enfrentará a Colombia el viernes 13 de noviembre, a las 21:00 horas, en Cali, y posteriormente el martes 17, a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, en los últimos compromisos internacionales del año. Kuscevic integraba la nómina de 26 futbolistas anunciada por Córdova para ambos encuentros.