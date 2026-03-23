La Roja ya llegó Auckland para duelos de FIFA Series

El plantel de la selección chilena llegó en las últimas horas a Auckland para preparar los duelos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, en el marco de las FIFA Series.

En imágenes difundidas por la cuenta oficial de la Roja, se ve a los jugadores del medio chileno y en Sudamérica arribando al aeropuerto oceánico.

Ahí el plantel nacional se dirigió al hotel de concentración, lugar a donde debieran llegar los jugadores que militan en Europa y Norteamérica.

Recordar que Chile jugará este viernes 27 a las 00:00 horas de nuestro país cuadro africano.

Mientras que el lunes 30 a las 3:15 horas se verá las caras ante el combinado local.

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