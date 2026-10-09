Larcamón respondió a rumores de La Roja: Estoy cien por ciento comprometido con Sporting

El entrenador argentino de Sporting de Gijón, Nicolás Larcamón, respondió a los rumores que lo vinculan con la selección chilena y aseguró que está completamente enfocado en su actual equipo.

"Estoy cien por ciento comprometido con el club. Estoy muy feliz de estar aquí y orgulloso de lo que venimos construyendo", afirmó el técnico en la previa del duelo ante Cádiz.

Larcamón también recordó su experiencia en el fútbol chileno, aunque recalcó que se trata de una etapa que quedó atrás.

"Mi paso por el fútbol chileno fue muy bueno, pero fue hace muchos años", señaló el entrenador, quien añadió que su palabra lo une actualmente a "los jugadores, trabajadores del club y la afición".

El argentino dirigió en Chile antes de continuar su carrera en el extranjero y su nombre apareció nuevamente en la discusión en torno al futuro de la banca de La Roja.

Más allá de esas versiones, Larcamón centró su intervención en el presente de Sporting de Gijón y en la preparación del próximo compromiso frente a Cádiz por la Segunda División española.

Larcamón inició su carrera como entrenador en Deportivo Anzoátegui de Venezuela y posteriormente tuvo un extenso paso por el fútbol chileno, donde dirigió a Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido.

Más tarde continuó su trayectoria en México al mando de Puebla, León, Necaxa y Cruz Azul, además de una experiencia en Brasil con Cruzeiro, antes de asumir en Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027.