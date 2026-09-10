Leandro Hernández y Marcelo Morales son las grandes sorpresas de la Roja

Leandro Hernández, de gran rendimiento en la ofensiva de Colo Colo, y Marcelo Morales, de muy buen momento por la banda izquierda de Universidad de Chile, son dos de las grandes novedades de la nómina de la selección chilena de cara a la gira por Norteamérica.

El veloz puntero de Colo Colo tendrá su estreno en la absoluta luego de haber sido parte de la selección sub 20 que jugó el Sudamericano de 2025.

Morales, en tanto, vuelve a la Roja tras haber jugado dos partidos en 2024 con Ricardo Gareca al mando. Lo llamativo es que lateral zurdo de la U fue desafectado por Nicolás Córdova de una selección sub 23 por sobrepeso.

A ellos se suman Jonathan Villagra, de buen presente en la zaga de Colo Colo y con paso por la sub 23 que ganó plata en los Panamericanos, y César Pérez, quien entre 2023 y 2024 jugó cuatro partidos con la Roja.

Recordar que el elenco nacional enfrentará entre fines de septiembre e inicios de octubre a México, Estados Unidos y Canadá.