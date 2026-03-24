Lichnovsky y el futuro de La Roja: "Todos los grandes proyectos llevan tiempo"

La selección chilena ya se encuentra en Nueva Zelanda preparando los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo ante el combinado local y Cabo Verde, dos oponentes que a diferencia del cuadro nacional clasificaron al Mundial de 2026.

Uno de los nombres más experimentados de la nómina, Igor Lichnovsky, quien desde la concentración señaló: "Siempre es lindo volver a la selección y representar a tu país. Han habido muchos procesos a lo largo de mi carrera y este es uno nuevo".

"Estoy contento, feliz de ver a todos los chicos nuevos y, a los que somos más grandes, nos toca no solo la labor de tener un buen rendimiento, sino también acompañarlos para que se preparen para el futuro", añadió.

El futbolista del Fatih Karagümrük indicó que "por lo que hemos conversado, hay un plan que viene desde inferiores. A todos los chilenos nos gustaría que fuera de un momento a otro, pero todos los grandes proyectos llevan tiempo".

Respecto a su retorno a La Roja, ahora como uno de los hombres más experimentados, el central subrayó que "a la hora de representar a tu selección queda a un lado la edad y, a veces, el momento que llevas en tu club, y en eso me encuentro yo. Estoy contento no solo por buscar el rendimiento para la victoria, sino también por acompañar a los más jóvenes, porque son el presente y el futuro".

"No quiero ser repetitivo, pero en los días que llevo acá entrenando, son varios los que están en el fútbol chileno y se ven con mucha ilusión. Entrenan con mucha intensidad y se nota que saben que van a ser el futuro y presente de la selección", añadió el formado en Universidad de Chile.

Respecto a los adversarios que enfrentarán estos días, Lichnovsky apuntó que "obviamente son rivales físicamente fuertes y veloces. La primera indicación es prepararnos en lo nuestro. Lo que pasa en los entrenamientos tiene que verse reflejado en la cancha, si no, no sirve de nada".

Chile enfrentará a Cabo Verde a las 00:00 horas de este viernes 27 de marzo (03:00 GMT) y luego se medirá con Nueva Zelanda el lunes 30 a las 03:15 (06:15 GMT).