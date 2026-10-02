Marcelo Díaz le bajó el pulgar a Vidal para La Roja: "Yo llevo a Vargas y Charles"

El volante nacional Marcelo Díaz analizó el presente de la selección chilena y llamó la atención con sus candidatos de la "Generación Dorada" para ser convocados con el fin de aportar su experiencia al plantel.

'Chelo' resaltó la necesidad de tener jugadores veteranos en la selección: "Si un jugador está bien futbolísticamente, físicamente y si está compitiendo adecuadamente, ¿por qué no puedes ir a la selección? Sí puedes ir a la selección, independiente de la edad".

"Yo llevo a Eduardo (Vargas), seguro. A Charles (Aránguiz) lo llevaría también", sumó en su participación en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Al ser consultado por Arturo Vidal, Díaz tomó una pausa y argumentó: "Lo que pasa es que Arturo está jugando en una posición donde hoy en día tienes muchos jugadores que físicamente o futbolísticamente están un peldaño arriba".

De todas maneras, Díaz remarcó que "Arturo en esa posición siempre fue crack. Yo lo enfrenté en divisiones inferiores en esa posición".

Luego, retomó su punto sobre los experimentados: "Si es necesario yo los llamo, para que los cabros chicos aprendan de ellos".

"Yo que los tengo en la U a Charles y Eduardo, los tipos se levantan a las 06:00 de la mañana, a las 06:30 están en el club y entrenamos a las 09:30. Empiezan a hacer sus trabajos personales y a la hora de entrenar marcan diferencias", ejemplificó.